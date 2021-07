Polisportiva Quiliano. Dubbi e certezze di Aureliano Pastorelli: "L'attacco di Marinelli sembrano avere valore politico. I nostri rapporti con il Savona si chiudono oggi"

Anche la Polisportiva Quiliano ha voluto serrare i tempi per replicare a stretto giro di posta alle dichiarazioni del vicepresidente del Savona, Simone Marinelli.

A farlo è stato lo stesso massimo dirigente biancorosso, Aureliano Pastorelli.

“Spiace dover impiegare del tempo a rispondere a dichiarazioni di questo tenore: il tempo è prezioso e dovrebbe essere impiegato per organizzare la nuova stagione sportiva.

Sono ovviamente rammaricato da quanto scritto da Marinelli, anche perchè fino a ieri il rapporto non presentava criticità.

Ciò che tengo a puntualizzare, rispetto a quanto affermato dal vicepresidente del Savona è che l'accordo con la Vadese era già stato chiuso prima di affrontare l'argomento campi con gli Striscioni.

Fin da subito abbiamo offerto una mano, grazie al contributo del settore calcio, per due leve del Settore Giovanile biancoblu, ma per gli allenamenti della Prima Squadra era inevitabile poter offrire solo slot orari non particolarmente agevoli. A ciò vanno aggiunte le criticità che uno stadio come il “Picasso” avrebbe affrontato a livello di ordine pubblico ospitando partite ad ampia affluenza e senza la possibilità eventualmente di dividere le tifoserie.

Detto questo, chiudo con un dubbio e una certezza: la percezione è che queste dichiarazioni “profumino” di attacco politico, per il resto è palese che i nostri rapporti con il Savona Calcio si chiudano definitivamente oggi”.