Pallanuoto. Scattano domani le finali U20. La RN Savona in acqua a Siracusa contro Ortigia, Posillipo e Florentia

La piscina “Caldarella” di Siracusa ospiterà venerdì 16 e sabato 17 luglio le partite della Finale del Campionato Nazionale Under 20 di Pallanuoto maschile. Insieme alla Carige Rari Nantes Savona, hanno conquistato l’accesso alla Finale anche il C.C. Ortigia, padrone di casa, il C.N. Posillipo e la R.N. Florentia.

La squadra della Carige Rari Nantes Savona (foto in allegato) che scenderà in vasca per tentare la conquista dello Scudetto sarà guidata in panchina da Didieu Cavallera e sarà composta da: Nicolò Da Rold, Tommaso Cora, Nicholas Marano, Thomas Felline, Matteo Bragantini, Andrea Patchaliev, Alessio Caldieri, Paolo Giovanetti, Fabio Recagno, Giovanni Maricone, Matteo Iocchi Gratta, Andrea Urbinati e Jason Valenza.

Questo il calendario degli incontri:

Venerdì 16 luglio:

Ore 19,00 Semifinale 1

Ore 20,30 Semifinale 2

Sabato 17 luglio:

Ore 19,00 Finale 3°/4° posto

Ore 20,30 Finale 1°/2° posto