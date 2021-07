Tennis, Coppa delle Province: troppa Torino per Savona, ma i nostri portacolori chiudono comunque al terzo posto

Nel week end del 3-4 luglio, nella splendida e storica cornice del TC Milano Bonacossa, si è conclusa la fase di macroarea della Coppa delle Province 2021.



La squadra di Savona, capitanata dal tecnico nazionale Alberto Zizzini e dal maestro nazionale Davide Ansaldi, pur perdendo con i coetanei di Torino (poi vincitori del torneo contro Milano), è uscita a testa alta dal confronto con i più forti avversari.



Il punteggio a favore di Torino di 7 a 2 (con 3 incontri persi al super tie break), esprime solo parzialmente i valori espressi in campo. La finalina di per il terzo e quarto posto, contro Cuneo, è stata interrotta sul punteggio di 3 pari per pioggia, con vittoria assegnata a Savona per sorteggio.



Dice Alberto Zizzini: “Al di là del risultato, quello che conta veramente è l'esperienza formativa che bambini così piccoli hanno avuto la possibilità di fare in uno dei circoli tennistici più importanti d'Italia. L'appuntamento è per il 2022 nella speranza di fare crescere i mini tennisti savonesi sempre di più”.