Calcio. Franco Tarabotto tende la mano: "Basta diatribe. Sono pronto a concedere il Chittolina al Savona, alla Vadese e ai White Rabbit"

Tra le tante prese di posizione che hanno coinvolto la telenovela relativa alla ricerca di un campo di gioco per il Savona, quella più clamorosa e inaspettata è arrivata poco fa dal presidente del Vado, Franco Tarabotto.

Il massimo dirigente rossoblu, pur di porre fine a questo continuo botta e risposta, ha infatti dato la propria disponibilità per l'utilizzo del Chittolina del Savona, della Vadese, dei White Rabbit e della propria squadra femminile, a patto del via libera da parte del Comune.

"Prima di illustrare la mia proposta desidero fare qualche precisazione in ordine cronologico.

Sono arrivato a Vado e ho costruito due campi in sintetico.

Tre anni fa è stata fondata la Vadese. Non sono stato contattato direttamente da questa nuova società, ma tramite un suo esponente, il quale arrivato al Chittolina ha subito assunto nei nostri confronti toni sprezzanti.

Devo dire che la cosa non mi ha fatto piacere, ma confrontandomi con il nostro vicepresidente, Aragno, ho deciso di incontrare il presidente della Vadese.

Quest'ultimo si è scusato e dopo una breve mediazione abbiamo trovato un accordo per far venire la Vadese, con la rassicurazione che in azzurrogranata avrebbero giocato solo quei ragazzi di Vado che non avrebbero potuto militare da noi in Eccellenza o in Serie D. Una dichiarazione che con il tempo si è rivelata priva di riscontro.

L'estate scorsa infatti, pur leggendo articoli poco carini nei miei confronti sui quali ho deciso di soprassedere, di fronte a membri de Consiglio Comunale di Vado, siglato l'accordo, ho ricevuto la richiesta, da parte del presidente della Vadese, mentre stavamo uscendo, di far allenare al Chittolina le proprie leve giovanili.

In prima battuta non ho risposto, poi arrivato in sede ho deciso di non rinnovare l'accordo con la Vadese per il Chittolina.

Detto questo dissento da quanto scritto stamane dall'Amministrazione Comunale di Vado, in quanto alla Vadese un campo è stato da noi offerto: il Dagnino. Malgrado la mia rabbia ho ritenuto fosse corretto utilizzare il buon senso. La Vadese a quel punto ha sdegnosamente rifiutato, non ritenendo la struttura degna per la propria squadra e per la propria tifoseria.

Al netto di questo, con il Comune e con il Sindaco non ci sono mai stati contrasti di sorta, tramite le normali diatribe quotidiane. E' un Amministrazione esigente, ma tanto chiede tanto dà, anche a livello di contributi, gli unici che sono arrivati dalla città di Vado.