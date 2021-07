Calcio. Il sottosegretario alla Salute Costa: "Il pubblico tornerà negli stadi, ma inizialmente non al 100%"

Nel corso di un intervento a Radio 24 il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, ha confermato la presenza del pubblico sugli spalti alla ripresa dei campionati, seppur un giusto grado di prudenza, nonostante il prosieguo della campagna vaccinale, sia ancora d'obbligo. Per questo motivo la capienza degli impianti sarà ridotta, almeno inizialmente, sotto al 100%.

"Parlare ora di stadi appare prematuro - ha spiegato il sottosegretario - valuteremo l'andamento dei contagi nelle prossime settimane. Il dato positivo è che i vaccini hanno raggiunto il 28% della popolazione, con 26 milioni di concittadini vaccinati.

Siamo in un momento in cui la campagna vaccinale sta proseguendo e ciò non potrà che modificare in positivo il quadro attuale.

Sugli stadi possiamo affermare che alla ripresa del campionato ci sarà il pubblico in presenza, con una percentuale inferiore al 100% almeno nella fase iniziale".