Calcio, Ospedaletti. Soddisfazione orange, Jeremy Fazio passa al Genoa

Una nuova grande soddisfazione per il settore giovanile dell’Ospedaletti. Nelle ultime ore il difensore centrale classe 2008, Jeremy Fazio, ha firmato con il Genoa.

Un’opportunità eccezionale per Fazio che, dopo quella orange, ora potrà vestire la prestigiosa maglia rossoblu proseguendo nella propria crescita all’interno di un club di riferimento per i giovani talenti del nostro calcio.





“Siamo molto soddisfatti per la nuova avventura che attende il nostro Fazio - commentano dalla società orange - il fatto che il Genoa abbia scelto uno dei nostri talenti e che continui a osservare il lavoro del settore giovanile orange ci riempie di orgoglio e ci sprona a lavorare sempre meglio nel bene dei ragazzi e del loro futuro nel mondo dello sport”.





Fazio ha firmato nella sede del Genoa e, ora, attende di mettersi al lavoro con i pari età del settore giovanile rossoblu.

“A Jeremy va il sentito in bocca al lupo da parte di tutta la società” concludono dall’Ospedaletti.