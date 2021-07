"Appennino Bike Tour – il Giro d’Italia che non ti aspetti" al via da Altare, Berrino: "Idea fantastica dare modo di poter attraversare l'Italia in bicicletta"

"Oggi parte dalla Liguria un tour che è sì dimostrativo ma che consentirà alla ciclovia dell'Appennino di diventare un'infrastruttura permanente sul territorio. Reputo un'idea fantastica poter collegare la Liguria alla Sicilia e dare modo di poter attraversare l'Italia in bicicletta: ci trasmette una voglia di viaggiare sia in modo green ma anche in maniera confortevole perché con le bici elettriche questi percorsi sono fattibili anche per chi non è tanto allenato. In Liguria il percorso mette in risalto il nostro mare verde dell'Appennino con davanti il mare azzurro del Mar Ligure: il tutto ovviamente senza tralasciare i siti di interesse culturale e le eccellenze enogastronomiche del nostro entroterra".

Lo ha dichiarato ieri Gianni Berrino, assessore al Turismo di Regione Liguria.