Pallanuoto, Under 20: la RN Savona non completa la rimonta, l'Ortigia vince 8-7 e va in finale scudetto

Serata amara per la Carige Rari Nantes Savona nella piscina “Caldarella”di Siracusa che sta ospitando le partite della Finale del Campionato Nazionale Under 20 di Pallanuoto maschile.

I biancorossi di Didieu Cavallera hanno perso con l'Ortigia 7 a 8 la Semifinale 2 e oggi alle 19 giocheranno la Finale per il 3°/4° posto con la R.N. Florentia che, nella Semifinale 1, ha perso con il C.N. Posillipo per 6 a 10.

I siciliani sono riusciti ad imbrigliare il Savona, che ha giocato privo del centroboa titolare Simone Bertino perchè infortunato, per le prime due frazioni di gioco.

Poi nel terzo tempo, conclusosi in parità, è partita la reazione del Savona che, nel quarto ed ultimo tempo, si è aggiudicato il parziale. Peccato che la rimonta biancorossa non sia stata sufficiente a portare a casa il risultato.

La squadra della Carige Rari Nantes Savona, che è scesa in vasca stasera e scenderà in vasca nel tardo pomeriggio , è guidata in panchinad all'allenatore Didieu Cavallera ed è composta da: Nicolò Da Rold, Tommaso Cora, Nicholas Marano, Thomas Felline, Matteo Bragantini, Andrea Patchaliev, Alessio Caldieri, Paolo Giovanetti, Fabio Recagno, Giovanni Maricone, Matteo Iocchi Gratta, Andrea Urbinati e Jason Valenza.

La partita si è disputata a porte chiuse e nel rispetto delle regole anti covid.



Questo il tabellino della partita.

CARIGE RARI NANTES SAVONA – C.C. ORTIGIA 7 – 8

Parziali (1 – 2) (1 – 3) (3 – 3) (2 – 0)



TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Da Rold, Cora, Marano, Felline, Bragantini 2,

Patchaliev 3, Caldieri, Giovanetti, Recagno, Maricone 1, Iocchi Gratta

1, Urbinati, Valenza.

Allenatore Didieu Cavallera.



C.C. ORTIGIA: Piccionetti, Cassia F. 2, Cassia L., Polifemo, Condemi A.

1, Izzi, Ferrero 2, Capodieci, Condemi F. 2, Leone, Scollo 1, Giribaldi,

D'Abbondio.

Allenatore Stefano Piccardo.



Arbitri: Raffaele Colombo di Como e Attilio Paoletti di Roma.



Delegato F.I.N.: Claudio Marchisello di Catania.



Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 1 / 7 + 1 rigore non realizzato.

C.C. ORTIGIA: 6 / 9



Note:

Usciti per limite di falli: Urbinati (Savona) a 3'10” dalla fine del 3°

tempo.

A 5'44” dalla fine del 1° tempo Iocchi Gratta (Savona) ha sbag