E' apparsa un'interessante novità per il calcio ponentino all'interno dell'organigramma della Sanremese ufficializzato nel pomeriggio: Marcello Panuccio è stato infatti nominato responsabile scouting della Sanremese.

Il direttore sportivo della Baia Alassio lascia quindi i colori gialloneri in Prima Categoria per accasarsi in biancazzurro in Serie D: un salto importante di categoria e un'opportunità di alto profilo per il prosieguo della propria carriera.