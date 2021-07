Calcio, Savona. Toti contro il vicepresidente Marinelli: "Vengano presi provvedimenti severi dopo le offese a Monica Giuliano"

La nota del presidente di Regione Liguria:

"Ferma condanna per le pesanti offese al sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano a cui esprimo la mia piena e totale solidarietà. Le parole pronunciate dal vicepresidente del Savona Calcio sono inqualificabili e inaccettabili e auspico che vengano assunti provvedimenti severi dalle autorità preposte. L’odio sui social, le offese e le minacce non devono mai essere sottovalutate: chi agisce in questo modo, sui social o nella vita, non deve sentirsi libero di farlo". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha sentito telefonicamente il sindaco Giuliano per esprimerle la propria solidarietà.