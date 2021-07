Calciomercato, Ceriale. I giovani confermati oggi sono Piotto, Gaino e Lorusso

Un nuovo tris di conferme per terminare questa settimana di grandi novità in casa Ceriale. Per il prossimo campionato di Promozione mister Biolzi potrà fare affidamento anche sui giovanissimi Valentino Piotto, Davide Gaino e Surya Lorusso.

Valentino Piotto, classe 2003, è un difensore molto promettente e dalle grandi doti fisiche.

“Ho tanta voglia di ricominciare dopo questo lungo periodo di covid che ci ha bloccati. Sono contento di poter fare ancora parte di questo gruppo e di questa società alla quale sono legato fin da piccolo. Spero di potermi ritagliare il mio spazio e di aiutare al meglio la squadra”.

Davide Gaino, anche lui classe 2003, potrà dare una mano sulla linea mediana.

“Non vedo l’ora di riprendere a fare ciò che più amo con questa splendida maglia. Mi metterò a disposizione della squadra e quando il mister mi chiamerà in causa mi farò trovare sicuramente pronto. Spero di potermi togliere delle soddisfazioni individuali e collettive. La struttura rinnovata è una motivazione in più per fare bene”.

Infine, Surya Lorusso, attaccante tenace e dalla grande corsa andrà ad arricchire il reparto offensivo.

“Con lo stadio nuovo inizia un nuovo capitolo. Il mio obiettivo è aiutare la squadra e spero che la squadra mi aiuti a crescere. Non vedo l’ora di iniziare!”