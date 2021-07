Calciomercato, Vado. Il giovane Francesco Recagno continua la sua ascesa e passa alla Roma

La nota rossoblu:

!Ennesimo successo per il Settore Giovanile del Vado gestito dal Resp. Tecnico Vincenzo Eretta che vede un nuovo giovane classe 2007 spiccare il volo per la prestigiosa società della Romav Francesco Recagno.

Varazzino inizia la sua avventura calcistica nelle giovanili della sua città. grazie alle sue doti ben presto viene cercato dal settore giovanile del Vado dove crescerà per tre anni prima di essere notato dalla Sampdoria grazie alla sinergia con la Scuola Calcio.

Nonostante queste due Stagioni critiche a causa del Covid l'ascesa di Francesco non si ferma così che dopo le ottime gare disputate con la maglia blucerchiata a fine stagione viene cercato dalla Roma e ora inizierà per lui un nuovo percorso



Un'altra soddisfazione per la famiglia Tarabotto: dal Vado alla Roma via Samp, carriera in ascesa per il 2007 Recagno.

Continua l'ottimo lavoro del settore giovanile del Vado!"