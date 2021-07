Calcio, Savona. Simone Marinelli dopo la querela ricevuta: "Risponderò nelle sedi competenti. Lascio ad altri il processo politico e la ribalta mediatica"

Dopo la notizia dell'avvenuta querela da parte del sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, il vice presidente Simone Marinelli, ha risposto con una sintetica nota stampa:

"D’accordo con i miei legali, prendo atto della querela depositata nei miei confronti. Risponderò delle accuse che mi sono rivolte nelle sedi competenti. L'unico processo che dovrò affrontare è quello nelle aule di giustizia e sono pronto a farlo assumendomi, come ho sempre fatto, le mie responsabilità. Lascio ad altri la ribalta mediatica e, soprattutto, il processo politico. Quello lo affronteranno altri che dovranno spiegare ai cittadini e agli sportivi perchè oggi il Savona Calcio non ha uno stadio dove giocare le proprie partite casalinghe, perchè il Savona Calcio, per colpe non certo sue, oggi non sa ancora se potrà disputare o meno il prossimo campionato"