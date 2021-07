Amatori Pallacanestro Savona è lieta di annunciare di essersi ufficialmente iscritta alla serie A2 femminile di basket, secondo campionato nazionale, sciogliendo ogni riserva ed adempiendo agli obblighi necessari sia procedurali che economici con la Federazione Italiana Pallacanestro e con la Lega Nazionale Basket Femminile nei modi e nei termini previsti nella giornata di lunedì 19 luglio.

Al contempo comunica la conferma anche per la stagione 2021/2022 del capo allenatore Roberto Dagliano e del suo staff tecnico composto da Giacomo Cacace e Vito Faranna oltre alla preparatrice Jennifer Piras, fautori dei successi della stagione appena conclusa.

“Sarà una difficile impresa - commenta il coach - ma proveremo a salvarci anche all’ultimo secondo dell’ultima partita di playout attraverso la forza del gruppo che e’ stata la vera arma vincente della nostra promozione”.

Amatori saluta e ringrazia Irene Tosi che temporaneamente lascia la squadra per motivi di studio e comunica che disputerà le partite interne del girone Sud nel Palazzetto dello Sport “Pagnini” di Savona quale nuovo campo di casa.

Amatori e Pallacanestro Vado insieme comunicano inoltre la nomina a Coordinatore Generale di Stefano Dellacasa per entrambe le società.

“Avevamo una solo settimana di tempo per un minimo di programmazione sia economica che tecnica che ci consentisse di decidere se affrontare l’avventura della A2 o cedere il titolo per il quale ci erano state proposte almeno 4 offerte concrete. Il cuore ha sopravvalso sulla ragione. Non ce la siamo sentita di tradire il lavoro fatto in queste ultime quattro stagioni , nelle quali la squadra è passata dalla serie C alla serie A2, per tutti quelli che avevano contribuito a questo successo. Ora - conclude Dellacasa - cercheremo di integrare la “rosa” puntando sull’orgoglio di atlete savonesi e liguri e dando spazio alle ragazze del vivaio. Al contempo cercheremo di consolidare il rapporto con il territorio sia per quanto riguarda la collaborazione con le società limitrofe, sia per il rapporto con vecchi e nuovi sponsor “