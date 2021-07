Seconda Categoria, anche la prossima stagione sarà Carcarese “bis”: alla giuda dei giovani sempre mister Matteo Siri

Continua l’avventura della squadra biancorossa di Seconda Categoria guidata da mister Matteo Siri, confermato anche per la prossima stagione.

Un progetto che, come spiega lo stesso allenatore, ha un unico obiettivo “far crescere i giovani dell’Olimpia Carcarese e permettere loro di migliorare in un ‘campionato dei grandi’ per puntare poi alla prima squadra”.

“Sono molto felice – dichiara Siri – che la società abbia deciso di confermarmi alla guida della squadra. La scorsa stagione, purtroppo, abbiamo giocato poche partite a causa della pandemia, ma quando abbiamo potuto ci siamo allenati e abbiamo organizzato alcune amichevoli. Si tratta di un bel gruppo, che ha tanti stimoli e prossimamente ci saranno anche delle new entry”.

A ribadirlo il direttore sportivo della Carcarese, Edoardo Gandolfo: “Vogliamo proseguire con questo importante progetto – spiega – rinforzando l’organico con ulteriori elementi che possano portare qualità ed esperienza al gruppo”.

Mister Siri, ovviamente, non sarà solo. Oltre all’ausilio del direttore tecnico Ilario Genta, ad aiutarlo anche l’esperto preparatore dei portieri Daniele Galliano e il collaboratore tecnico Roberto Bergero, già al suo fianco la scorsa stagione. Due i dirigenti: Alessandro Revelli e Stefano Oddera.

Ma non solo, la Carcarese “B” potrà contare anche su Giulia Ferrando, massaggiatrice giovane e preparata che, come lo scorso anno, farà squadra insieme a Tommaso Canepa, il quale si occuperà dei ragazzi guidati da mister Loris Chiarlone.