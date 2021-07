Nel prossimo fine settimana continuano gli appuntamenti al Castellaro Golf Club

Luglio ricco di gare ed eventi al Castellaro Golf Club. Domenica 11 si è svolta la prima tappa della gara Viaggiare Golf Trophy, circuito che premia i vincitori delle rispettive categorie con la finale nazionale che si svolgerà durante il mese di novembre presso un rinomato Golf Resort sul lago di Garda.

Domenica 18, come ormai da tradizione si è disputata il Trofeo Jolly Sport, classica 18 buche stableford che ha visto primeggiare Amedeo Taramasco, Luciano Bozzolan ed Alfredo Cavuto nelle rispettive categorie.

Doppio appuntamento per il prossimo week end: venerdì 23 e sabato 24 dalle 10 per tutti gli appassionati sarà possibile testare in campo pratica tutte le novità in fatto di attrezzatura messe a disposizione da Mizuno, Bettinardi, Powacaddy; gli accessori Sun Mountain, Under Armour, Rovic e Clicgear.

Domenica 25 si disputerà, Chiusano Immobiliare Golf Cup 2021, Circuito ufficiale della Federgolf Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, con formula stableford individuale a 3 categorie.