Calcio, Ceriale. La panchina degli Allievi va a Luca Ballone

L’ASD Ceriale Progetto Calcio comunica di aver assegnato la panchina degli Allievi 2005 al tecnico pietrese Luca Ballone che entra ufficialmente a far parte dell’organico biancoblu.

Il curriculum di Luca Ballone

Luca, dove una breve carriera da calciatore, comincia la sua avventura come allenatore già a 16 anni quando intraprende le prime esperienze affiancando tecnici più navigati. Nel 2015 ottiene il patentino Uefa C e si relaziona con moltissimi gruppi.

Negli ultimi 4 anni ha affiancato Mister Mario Pisano con la Prima Squadra del Pietra in Eccellenza ed ha allenato Esordienti, Giovanissimi ed Allievi sempre nel sodalizio pietrese.

Quali sono i tuoi obiettivi qui a Ceriale?

“Il mio obiettivo a Ceriale è quello di meritarmi sicuramente la chiamata e la stima che mi è sempre stata dimostrata in questi anni. Ho scelto questa piazza perché credo che mi possa dare la possibilità di esprimermi al meglio. A tutti i livelli, la differenza nelle società la fanno le persone: con Luca Stella che ha tatuato nel cuore il Ceriale e Caterina che è una dirigente e persona rara i presupposti per fare bene ci sono tutti. Il campo ci dirà se ho ragione”.

Le tue prime impressioni su questo gruppo di ragazzi?

“Per quanto riguarda la leva 2005 posso dire che per quello che so e per quello che mi è stato riferito, è un gruppo che deve ancora capire chi è. Deve avere una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità. Prima di me sono passati ottimi allenatori che hanno messo vari mattoncini, spero di poter mettere quello definitivo per fare in modo che riescano ad esprimersi al meglio.

Ho avuto già modo di conoscere i dirigenti di leva e posso dire che, come mi era già stato anticipato, mi hanno fatto un’ottima impressione e credo che anche grazie a loro avrò la possibilità di lavorare al meglio”.

Con l’arrivo di Luca il nostro staff tecnico si arricchisce ulteriormente. Si tratta infatti di un profilo di qualità, di grande capacità e personalità. Un professionista stimato preparato che con orgoglio aggiungiamo al nostro organigramma.

La nostra società dà un grosso benvenuto a Mister Ballone e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni con i nostri colori.