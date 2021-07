Calcio. Ecco i format. Eccellenza a 22 squadre, 30 in Promozione. Tutte le squadre sono state regolarmente iscritte

Si è concluso poco fa il Consiglio del Comitato Regionale Ligure e sono emerse alcune novità interessanti sui format della prossima stagione.

La notizia più importante però arriva dal numero di squadre iscritte in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, confermato al 100% rispetto alla scorsa stagione.

Un'iniezione di fiducia importante per il presidente Giulio Ivaldi e per tutto il movimento.

Presidente, si riparte in blocco.

"Non era scontato viste le difficoltà delle ultime due stagioni, ma sono particolarmente felice che tutte le squadre alla fine abbiano avuto le carte in regola per l'iscrizione. Ci sono state piccole criticità, ma nulla di particolarmente rilevante per impedire a un club di partecipare ai prossimi campionati".

In dubbio, riguardo al comprensorio savonese, c'erano Savona e Alassio FC per la questione campo.

"Sono situazioni o risolte o che verranno sanate tra poche ore, come mi è stato confermato dal Savona. I pagamenti sono stati regolari ed entrambe saranno ai nastri di partenza"

Il format dei gironi vedrà delle variazioni?

"Si. In Eccellenza ci saranno 22 squadre, divise in 2 gironi da 11. In Promozione invece 2 gironi da 15, mentre stiamo ancora ragionando su come suddividere le 65 squadre in Prima Categoria. Tornando all'Eccellenza retrocederá l'ultima squadra di ogni girone, poi ci sarà un torneo finale con le ultime cinque di ogni raggruppamento. Le ultime 2-3, lo decideremo presto con precisione, torneranno in Promozione".

Si apre quindi la porta per i ripescaggi.

"Uno dalla Promozione in Eccellenza, date le 31 squadre iscritte e il format a 30. Due, invece, nel caso arrivassero buone notizie sul ritorno del Vado in Serie D. A quel punto si aprirebbe anche uno spazio per un ripescaggio dalla Prima Categoria alla Promozione".

I contagi stanno ripartendo.