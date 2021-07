Calciomercato. L''Olimpia Carcarese completa il parco dei portieri con Andrea Briano

Un nuovo innesto per l’Olimpia Carcarese che, dopo l’arrivo di Davide Manfredi, annuncia un altro giocatore che andrà a far parte del reparto difensivo. Si tratta del portiere Andrea Briano, classe 1993, che affiancherà Luca Giribaldi.

Cresciuto nel settore giovanile della Cairese, dove ha esordito anche in prima squadra, Briano ha poi militato per due stagioni della Rocchettese e lo scorso hanno tra le fila del Bragno, in Promozione.

“Appena ho saputo che Simone Allario non avrebbe proseguito con noi per impegni lavorativi – racconta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo - ho subito pensato ad Andrea. Ci conosciamo da anni e sono al corrente delle sue capacità di portiere, è un ragazzo con una mentalità vincente che ha sempre voglia di imparare e di dare il massimo, quindi non ho avuto dubbi”.

A presentarlo ai tifosi, il preparatore Daniele Galliano che lo definisce “un portiere di grande affidabilità e caro ragazzo”, i due infatti sono amici da tempo.

“Sono contento di essere finalmente a Carcare – commenta Briano nel video di presentazione - e che mi allenerà Nenne. Ho scelto la Carcarese per diversi motivi, ma il principale è che avrò la possibilità di allenarmi con Luca Giribaldi, per me rappresenta un grande onore”.