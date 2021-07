Le Pirates all'appuntamento con la storie: domani sera a Cecina la finale di Coppa Italia

Appuntamento con la storia per la franchigia albissolese dei Pirates 1984, questa volta in versione femminile.

Il team del presidente Giacchello ha conquistato la finale di Coppa Italia femminile di football americano che si svolgerà a Cecina domani sera Venerdi 23 Luglio alle ore 21.00. Le ragazze dovranno affrontare le Sirene Milano, emanazione femminile della società Seamen Milano, una società abituata a vincere e con una grande organizzazione alle spalle, team favorito dai pronostici anche in virtù che l’unica sconfitta inflitta alle liguri è stata opera del team lombardo.

Entrambe le formazioni sono colme di talento e di qualità con parecchie atlete ,da entrambe le parti, in orbita nazionale Blue Team femminile.

Eugenio Meini, DS Pirates 1984:

“Per prima cosa voglio ringraziare tutto lo staff tecnico che con grande spirito di sacrificio si è diviso tra prima squadra maschile e femminile. Un impegno gravoso ma portato avanti con serenità e determinazione. Per la finale posso dire oggettivamente che non partiamo con i favori del pronostico, ma sono certo che le nostre ragazze, con molta umiltà e consapevolezza del proprio valore e della qualità espressa dal loro gioco, sapranno rendere vita dura al team milanese. Ogni partita è storia a sè, nulla è scontato, soprattutto in una finale. Sara’ sicuramente una partita intensa come nel classico stile pirata, un team che ha nel suo dna la capacita di affrontare tutto e tutti con determinazione e senza mai mollare“.