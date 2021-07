Via libera al Green Pass: sarà necessario per assistere agli eventi sportivi e accedere a palestre e piscine

Pochi minuti fa il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha illustrato i provvedimenti per contrastare la ripresa dei contagi da Covid-19 che si è verificata nell'arco delle ultime settimane.

Il green pass (attivo dal prossimo 6 agosto) sarà il punto fondamentale della nuova strategia, accompagnato ovviamente dalla prosecuzione della campagna vaccinale.

Il certificato verde sarà necessario, come ha ribadito dal premier, per assistere agli eventi sportivi, ma anche per accedere a palestre, palazzetti dello sport e piscine.

Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sul numero di dosi necessarie per ottenere il certificato o su eventuali modulazioni a seconda delle caratteristiche dell'impianto (al chiuso o all'aperto) o della capienza dello stesso.

A riguardo si attendono delucidazioni dal Dipartimento per lo Sport.