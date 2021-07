Calcio. Aperte le candidature per i ripescaggi in Eccellenza, Promozione e Prima. C'è tempo fino a martedì prossimo per presentare la domanda

E' stata pubblicata dal Comitato Regionale Ligure la tabella valida per la corsa ai ripescaggi all'interno dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Un posto è già vacante in Eccellenza, con l'ampliamento del massimo campionato ligure a 22 squadre e la riduzione dell'Eccellenza a 30, mentre un ulteriore posto in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria potrebbe liberarsi, per effetto domino, nel caso il Vado dovesse ritornare in Serie D.

A tal proposito il Comitato Regionale ha aperto ufficialmente le candidature per i ripescaggi, che dovranno essere presentate entro martedì 27 luglio.

Ecco la tabella:

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER COMPLETAMENTO ORGANICO

VALIDO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Si pubblica, a seguire, la tabella di attribuzione punteggi per le richieste di ammissione ai campionati superiori valida per la stagione sportiva 2021/2022:

Punteggi per completamento organico:

Saranno escluse dalle graduatorie di ammissione al campionato superiore:

1. le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021);

2. le Società ammesse al campionato superiore a completamento degli organici nella stagione sportiva 2020/2021;

3. le Società nuove affiliate o che hanno effettuato il cambio di attività da S.G.S. a Dilettante nelle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022.

A) Posizione in classifica

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei risultati conseguiti nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, nella stagione regolare, indipendentemente dalla Categoria alla quale si è partecipato:

- 1° classificata punti 25

- 2° classificata “ 15

- 3° classificata “ 10

- 4° classificata “ 5

- 5° classificata “ 3

In caso di parità tra due o più squadre, le Società saranno ritenute ex-aequo con la classificazione migliore.

B) Posizione nella classifica di Coppa Disciplina del campionato (nota: non del girone) a cui si è partecipato nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020:

- 1° classificata punti 20

- 2° classificata “ 15

- 3° classificata “ 10

C) Partecipazione all’attività giovanile maschile: Juniores – Allievi – Giovanissimi – Attività di Base, nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (punteggi per ciascuna stagione):

- Partecipazione con almeno una squadra alle 4 “categorie” punti 40

- Partecipazione con almeno una squadra a 3 “categorie” “ 30

- Partecipazione con almeno una squadra a 2 “categorie” “ 20

- Partecipazione con almeno una squadra a 1 “categoria” “ 10

D) Ulteriore partecipazione all’attività di Lega nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (punteggio per ciascuna stagione):

- Partecipazione ai campionati con una squadra “B” punti 5

E) Partecipazione al Calcio Femminile nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (punteggi per ciascuna stagione):

Partecipazione all’attività femminile nelle Categorie “Eccellenza” (Serie “C” 2017/2018), Under 19, Under 17, Under 15

- Partecipazione con 2 o più squadre (in categorie diverse) punti 15

- Partecipazione con una squadra “ 5

F) Partecipazione al Calcio a Cinque nelle stagioni sportive 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 (punteggi per ciascuna stagione):

Partecipazione all’attività di Calcio a Cinque nelle Categorie maschili Serie “C”, Serie “D”, Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile Serie “C”

- Partecipazione con 2 o più squadre (in categorie diverse) punti 15

- Partecipazione con una squadra “ 5

G) Partecipazione alle Assemblee del C.R.Liguria del: 23.12.2017 (Straordinaria Elettiva Consigliere Federale) – 22.09.2018 (Straordinaria Elettiva Consiglieri Federali e Biennale Gestione Contabile e Amministrativa C.R.Liguria) – 09.01.2021 (Ordinaria Elettiva)

- Partecipazione a 3 Assemblee punti 20

- Partecipazione a 2 Assemblee “ 10

- Partecipazione a 1 Assemblea “ 6

H) Ulteriori criteri di valutazione

- 1) Società proprietaria o gestrice del campo di giuoco in cui si disputano le gare della categoria per la quale si richiede il “ripescaggio” punti 20

- 2) Anzianità di affiliazione Federale, per ogni anno “ 0.50