Calcio dilettantistico. In Eccellenza salta la fase a eliminazione diretta, si parte il 12 settembre

Alcuni dettagli più precisi sulla prossima stagione sono emersi con il comunicato del giovedì.

Come già detto, il campionato di Eccellenza sarà a 22 squadre, con due gironi da 11 e parte del format che abbiamo conosciuto nella stagione appena conclusa.

Gli incontri nei due gironi saranno di andata e ritorno, con le prime cinque società classificate qualificate per i playoff promozione. I club dal penultimo al sest'ultimo posto saranno costretti a disputare i playout. L'ultima classificata di ogni girone, invece, retrocederà direttamente in Promozione.

I playoff e i playout non saranno ad eliminazione diretta, come visto nell'avvincente finale di campionato, culminato con la finale tra Cairese e Ligorna, ma verrà bensì disputato un ulteriore mini campionato a girone unico, con gare di sola andata.

La prima classificata salirà in Serie D, mentre la seconda parteciperà ai playoff interregionali.

Il campionato inizierà il prossimo 12 settembre.

Per la stagione 2022/2023 è già stata deliberata la riduzione del numero di squadre da 22 a 18.

Le squadre già iscritte in attesa del ripescaggio. Un posto ulteriore potrebbe liberarsi in caso di ripescaggio in D del Vado.

1. ALASSIO FOOTBALL CLUB

2. ALBENGA 1928

3. ANGELO BAIARDO

4. ATHLETIC CLUB ALBARO

5. BUSALLA CALCIO

6. CADIMARE CALCIO

7. CAIRESE

8. CAMPOMORONE S.OLCESE

9. CANALETTO SEPOR

10. F.S. SESTRESE CALCIO 1919

11. FEZZANESE

12. FINALE

13. FOOTBALL GENOVA CALCIO

14. MOLASSANA BOERO A.S.D.

15. OSPEDALETTI CALCIO

16. PIETRA LIGURE 1956

17. RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

18. RIVASAMBA H.C.A.

19. TAGGIA

20. VADO

21. VARAZZE 1912 DON BOSCO