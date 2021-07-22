 / Calcio

Calcio | 22 luglio 2021, 21:04

Calcio, Prima Categoria: c'è la data di partenza, per il format bisognerà ancora attendere

Calcio, Prima Categoria: c'è la data di partenza, per il format bisognerà ancora attendere

Il campionato di Prima Categoria, ad oggi, è ancora quello più "misterioso" nonostante siano state ratificate tutte le iscrizioni.

Il Comitato Regionale Ligure si è ancora preso qualche giorno di tempo per varare il format del campionato, pronto a prendere il via nel week end del 18/19 settembre.

 

 

Le squadre iscritte:

1. A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

2. ALTARESE

3. APPARIZIONE FC

4. ARCOLA GARIBALDINA

5. AREA CALCIO ANDORA

6. ATLETICO ARGENTINA

7. AURORA CALCIO

8. BAIA ALASSIO CALCIO

9. BARGAGLI SAN SIRO

10. BOLANESE

11. BORGHETTO 1968

12. BORGO FOCE MAGRA A.F.

13. BORGORATTI

14. CA DE RISSI SG (Già Ca De Rissi San Gottardo)

15. CALVARESE 1923

16. CAMPESE F.B.C.

17. CAPERANESE 2015

18. CARCARESE (Già Olimpia Carcarese)

19. CARLIN’S BOYS

20. CASARZA LIGURE

21. CASTELNOVESE

22. CELLA 1956

23. CEPARANA CALCIO

24. CITTA DI COGOLETO

25. COGORNESE

26. CORNIGLIANESE 1919

27. FEGINO

28. INTERCOMUNALE BEVERINO

29. LETIMBRO 1945

30. MALLARE

31. MAROLACQUASANTA

32. MASONE

33. MIGNANEGO

34. MILLESIMO CALCIO

35. MULTEDO 1930

36. MURA ANGELI

37. NUOVA OREGINA S.R.L.

38. OLIMPIC 1971

39. ONEGLIA CALCIO

40. PEGAZZANO CALCIO 2015

41. PIEVE LIGURE

42. PONTELUNGO 1949

43. PRA F.C.

44. PRATO 2013

45. PRO PONTEDECIMO CALCIO

46. PRO SAVONA CALCIO

47. QUILIANO&VALLEGGIA

48. RICCO LE RONDINI

49. RIESE

50. RUENTES 2010

51. SAMPIERDARENESE

52. SAN BERNARDINO SOLFERINO

53. SAN CIPRIANO

54. SAN DESIDERIO

55. SAN FILIPPO NERI ALBENGA

56. SAN LAZZARO LUNENSE

57. SAN QUIRICO BURLANDO 1959

58. SANTERENZINA

59. SORI

60. SPERANZA 1912 F.C.

61. SPORTING CLUB AURORA 1919

62. SUPERBA CALCIO 2017

63. TORRIGLIA 1977

64. VADESE CALCIO 2018

65. VECCHIAUDACE CAMPOMORONE

redazione

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium