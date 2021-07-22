Calcio, Prima Categoria: c'è la data di partenza, per il format bisognerà ancora attendere

Il campionato di Prima Categoria, ad oggi, è ancora quello più "misterioso" nonostante siano state ratificate tutte le iscrizioni.
Il Comitato Regionale Ligure si è ancora preso qualche giorno di tempo per varare il format del campionato, pronto a prendere il via nel week end del 18/19 settembre.
Le squadre iscritte:
1. A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
2. ALTARESE
3. APPARIZIONE FC
4. ARCOLA GARIBALDINA
5. AREA CALCIO ANDORA
6. ATLETICO ARGENTINA
7. AURORA CALCIO
8. BAIA ALASSIO CALCIO
9. BARGAGLI SAN SIRO
10. BOLANESE
11. BORGHETTO 1968
12. BORGO FOCE MAGRA A.F.
13. BORGORATTI
14. CA DE RISSI SG (Già Ca De Rissi San Gottardo)
15. CALVARESE 1923
16. CAMPESE F.B.C.
17. CAPERANESE 2015
18. CARCARESE (Già Olimpia Carcarese)
19. CARLIN’S BOYS
20. CASARZA LIGURE
21. CASTELNOVESE
22. CELLA 1956
23. CEPARANA CALCIO
24. CITTA DI COGOLETO
25. COGORNESE
26. CORNIGLIANESE 1919
27. FEGINO
28. INTERCOMUNALE BEVERINO
29. LETIMBRO 1945
30. MALLARE
31. MAROLACQUASANTA
32. MASONE
33. MIGNANEGO
34. MILLESIMO CALCIO
35. MULTEDO 1930
36. MURA ANGELI
37. NUOVA OREGINA S.R.L.
38. OLIMPIC 1971
39. ONEGLIA CALCIO
40. PEGAZZANO CALCIO 2015
41. PIEVE LIGURE
42. PONTELUNGO 1949
43. PRA F.C.
44. PRATO 2013
45. PRO PONTEDECIMO CALCIO
46. PRO SAVONA CALCIO
47. QUILIANO&VALLEGGIA
48. RICCO LE RONDINI
49. RIESE
50. RUENTES 2010
51. SAMPIERDARENESE
52. SAN BERNARDINO SOLFERINO
53. SAN CIPRIANO
54. SAN DESIDERIO
55. SAN FILIPPO NERI ALBENGA
56. SAN LAZZARO LUNENSE
57. SAN QUIRICO BURLANDO 1959
58. SANTERENZINA
59. SORI
60. SPERANZA 1912 F.C.
61. SPORTING CLUB AURORA 1919
62. SUPERBA CALCIO 2017
63. TORRIGLIA 1977
64. VADESE CALCIO 2018
65. VECCHIAUDACE CAMPOMORONE