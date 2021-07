Calcio, Vado. Tanti segnali spingono i rossoblu verso il ritorno in Serie D. La quarta serie verso il cambio del format

E' un ottimismo velato ma concreto quello che nelle ultimissime ore sta filtrando dal "Ferruccio Chittolina".

La richiesta di ripescaggio presentata dal Vado per rientrare nel campionato di Serie D, dopo la retrocessione maturata nei mesi scorsi, potrebbe infatti andare a segno.

L'ultima indiscrezione, riportata da notiziariodelcalcio.com vede, infatti la Lega Nazionale Dilettanti pronta ad ampliare il numero delle squadre iscritte da 162 a 166 in via straordinaria.

Un'opportunità importante per chi punta al ripescaggio, complice la tripla fusione tra Belluno, Union Feltre e Sedico che libererà ulteriori due posti, portando il numero delle squadre iscritte da 171 a 169.

In più, in attesa di conoscere ulteriori defezioni tramite le mancate iscrizioni, restano da valutare le posizioni a forte rischio di Chievo Verona, Carpi, Novara, Paganese, Sambenedettese, Casertana, Gozzano e Paganese con 7 ripescaggi attivabili in Lega Pro.

Da 169 quindi si passerebbe a 162 società, con quattro posti potenzialmente liberi e dedicati ai ripescaggi.

Per il Vado non resta quindi che attendere novità concrete, con un pizzico di fiducia in più.