Calciomercato, Carcarese. Anche Canaparo, Volga, Brovida, Croce e Bonifacino resteranno al Corrent

Prende sempre più forma la squadra di mister Chiarlone. Dopo le numerose conferme per la prossima stagione, con un'ossatura della squadra che è rimasta la stessa dello scorso anno, arrivano altri cinque importanti annunci, in diversi reparti.

Partendo dalla difesa, continuerà ad indossare la maglia biancorossa il giovane Samuele Croce, giocatore tecnico e di personalità, nonostante la giovane età. Ha giocato nella prima squadra della Cairese, società in cui ha fatto tuta la trafila del settore giovanile, e due stagioni a Bragno in Promozione.

Sempre dello stessa età, ovvero 21 anni, anche Lorenzo Volga, centrocampista a Carcare già da tre stagioni e ormai uno dei punti di riferimento della squadra.

Passando al reparto offensivo, confermati gli attaccanti Gabriele Brovida (classe 2000) e Luca Canaparo (leva 1998). Il primo arrivato a Carcare la scorsa stagione, dopo le esperienze alla Cairese e al Bragno, e il secondo al Corrent da tre anni.

Chiude la cerchia di conferme Diego Bonifacino, classe 1997, giocatore polivalente, in grado di ricoprire diversi ruoli: terzino, trequartista, esterno di centrocampo, bravo sia in fase offensiva che difensiva.

“Ringrazio la Cairese e l’Aurora per la collaborazione, le due società hanno infatti accettato di rinnovare il prestito dei cinque giocatori”, commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo

“Volga, Croce e Brovida sono tra i giovani più promettenti della Valbormida – aggiunge - siamo molto contenti che abbiano voluto proseguire con noi. Per quanto riguarda Canaparo, è già da qualche anno a Carcare, purtroppo la scorsa stagione ha avuto un infortunio al ginocchio, ma sta recuperando bene. Siamo contenti che anche lui possa tornare presto in campo e dare una mano alla causa, così come farà sicuramente Bonifacino, un giocatore importante e un ragazzo serio che ha fortemente voluto rimanere in biancorosso”.

Gli altri giocatori confermati fino ad oggi sono: Matteo Spozio, Marco Zizzini, Luca Giribaldi, Edoardo Moresco, Giorgio Mombelloni, Gabriele Ferrotti, Matteo Orcino, Alessandro Revello, Simone Alò, Luca Marini, Tommaso Manti, Alex Bagnasco, Gianluca Vero, Latyr Ndiaye e Riccardo Cervetto. A cui si aggiungono gli acquisti: Davide Manfredi e Andrea Briano.