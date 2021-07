Ore chiave per l'introduzione del green pass negli eventi sportivi. Affluenza e tipologia di impianto tra i parametri da considerare

E' la giornata chiave per l'introduzione del green pass.

Nella serata odierna, o al massimo domani, il governo illustrerà le misure definitive che dovrebbero entrare in vigore a partire da lunedì 26 luglio.

Dalle prime soffiate appare certa la necessità del green pass (tampone negativo, una o due dosi di vaccino, guarigione dal virus Sars Cov2) per accedere agli eventi sportivi, seppur bisognerà attendere il consiglio dei ministri per capire in che modo verranno affrontati i diversi meandri, a partire dal professionismo fino ad arrivare al dilettantismo.

E' probabile che ci sia una differenziazione tra eventi all'aperto e al chiuso e che maglie più strette possano coinvolgere tutti quegli eventi con un'importante affluenza di pubblico.

Per quando concerne gli atleti, invece, verranno redatti nuovi protocolli sanitari dalle differenti federazioni.

Per avere un primo quadro d'insieme bisognerà attendere comunque la riunione del governo: ulteriori tentativi di mediazione tra le forze politiche sono tutt'ora in corso d'opera, a seconda delle differenti prese di posizione.