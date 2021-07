Tokyo 2020, tiro con l'arco. La savonese Chiara Rebagliati ottima decima nelle qualificazioni. Le coreane monopolizzano il podio virtuale

La Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi di Tokyo scatterà a partire dalle ore 13:00 italiane, ma in Giappone , tra imponenti misure anti covid, le prime gare hanno già preso il via.

Per la provincia di Savona il primo squillo lo mette a segno Chiara Rebagliati nel tiro con l'arco, concludendo il girone di qualificazione femminile al decimo posto con il proprio primato personale (654).

Nel tabellone a squadre femminile, invece, l'Italia sfiderà la Gran Bretagna, per poi incrociare in caso di successo le formidabili coreane, capaci di dominare il podio virtuale (San An ha ralizzato il nuovo record olimpico con 680 punti).