Calcio, Vado. I rossoblu sono quarti nella graduatoria ripescaggi. La D non è un miraggio

E' ancora presto per stappare lo spumante, mantenere i piedi di piombo sarùà necessario in attesa di sviluppi sulle squadre non iscritte in Serie C, ma il quarto posto nella graduatoria del ripescaggi può permettere al Vado di essere cautamente ottimista sulle possibilità di tornare in Serie D.

I rossoblu sono appaiati al Nola, ma a penalizzare il club del presidente Tarabotto è stato il piazzamento finale in campionato.

A svettare sulla concorrenza un'altra squadra del girone A, il Borgosesia.

La classifica:

1) BORGOSESIA punti 53

2) TRITIUM punti 33

3) NOLA punti 29 (miglior piazzamento in classifica)

4) VADO punti 29

5) BRINDISI punti 23

6) MARIGNANESE punti 22

7) GRASSINA punti 16 (miglior piazzamento in classifica)

8) GIUGLIANO punti 16