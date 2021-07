L'uomo sportivo che non rinuncia all'eleganza

Ogni essere umano ha caratteristiche uniche, non esistono due persone che siano perfettamente uguali. Proprio sulla base di questa considerazione, ci sentiamo di dire che non è giusto generalizzare perché ovviamente si rischiano di commettere degli errori. Ma, in genere, utilizzare i luoghi comuni per definire le categorie aiuta a dare una definizione di massima. Oggi parliamo ad esempio degli uomini: si dice che siano tutti uguali, e non c’è assolutamente cosa meno vera. Sono tutti diversi, ma abbastanza facilmente riconducibili a delle categorie che li accomunano. Ad esempio esistono gli uomini sportivi, pronti a viaggiare, allenarsi, muoversi, quelli che quando si rompe una cosa in casa si attivano per sistemarla. E poi ci sono gli uomini con caratteristiche assolutamente opposte: quelli che amano trascorrere la propria vita sul divano, quelli che “se si piò fare domani, perché farlo oggi?”, e che magari amano lo sport, basta dir loro su che canale lo trasmettono.

Mente sana in un corpo sano

Ovviamente non siamo qui per dare giudizi, tutte le scelte sono giuste se portano chi le fa a star bene. Ma fra queste due categorie di persone c’è una differenza evidente: mai sentito parlare del vecchio detto “mens sana in corpore sano”? Immaginiamo proprio di sì, e al tempo stesso immaginiamo che sia noto a tutti il concetto in base al quale prendersi cura di sé e del proprio benessere fisico sia una scelta fondamentale per star bene da tutti i punti di vista. Prendersi cura di sé è un impegno che può anche essere piacevole: allenarsi e fare sport è una scelta di benessere ma non necessariamente un sacrificio, considerando che può essere divertente e soprattutto tutti i benefici che ne possiamo trarre.

L’uomo di classe che ama lo sport

Va detto che essere sportivi non vuol dire rinunciare all’eleganza e allo stile. Viviamo in un’epoca in cui l’estetica è un elemento fondamentale del nostro modo di vivere, l’immagine ha una rilevanza estrema in tantissimi contesti, e non solo come elemento frivolo, ma anche perché rappresenta il nostro biglietto da visita. Proprio per questo, oggi più che in passato, possiamo osservare in tantissime persone un crescente interesse verso l’estetica e l’eleganza con una sempre maggior diffusione, d’altro canto, di una vita sportiva, dedita all’attività fisica. Ma come conciliare sportività ed eleganza, stile e praticità?

Garmin, fra sportività ed eleganza