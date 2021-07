Attraverso il proprio sito internet, il Ventimiglia ha confermato la propria disponibilità a partecipare al ripescaggio per il ritorno in Eccellenza. I frontalieri del resto possono contare su un buon punteggio di partenza e sono pronti a giocarsi fino in fondo le proprie possibilità.

Le società avranno modo di presentare la propria domanda fino a martedì prossimo, 27 luglio.