Calciomercato. La Sanremese porta a casa un altro colpo di alto profilo, ufficializzato l'arrivo di Paolo Valagussa

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2021/2022 del centrocampista Paolo Valagussa, quest’anno in forza alla Folgore Caratese.

Nato a Milano il 16 maggio 1993, 1.85 di altezza per 78 kg, Valagussa è una mezzala con il vizio del gol che ha nella qualità e nel dinamismo le sue caratteristiche principali: in mediana può giocare in tutte le posizioni ed è perfetto per il centrocampo a tre.

Cresciuto nel settore giovanile del Monza, ha esordito in C1 con i brianzoli nel 2011/12: a Monza è rimasto per tre stagioni (94 presenze,13 gol), poi è andato in B all’Entella (4 presenze). Successivamente ha vestito le maglie di Renate, Gubbio e Viterbese in C, Rezzato in D e Arzignano nuovamente in C.

Negli ultimi due anni è stato alle dipendenze di Emilio Longo alla Folgore Caratese: nella stagione appena conclusa ha messo a segno 7 reti. Si tratta di un altro rinforzo di spessore per mister Andreoletti.“

Sono molto contento di vestire la maglia della Sanremese – commenta Valagussa – la trattativa è nata e si è chiusa in un lampo. Mi ha chiamato il mister, gli aveva parlato bene di me Emilio Longo. Ci siamo intesi subito, la stessa cosa è accaduta con il presidente Masu: mi ha colpito il progetto e la serietà della dirigenza. Si vede subito che a Sanremo c’è voglia di fare un campionato importante. Mi ha sempre impressionato l’ambiente, quando sono venuto a giocare con la Folgore: la piazza è calda, è attaccata alla squadra. Mi aveva colpito il fatto che i tifosi, nonostante lo stadio chiuso per il Covid, incitassero i giocatori da una collinetta. Speriamo di poter tornare a giocare con il pubblico, il calcio ha bisogno della gente. Sono una mezzala destra, ma posso giocare anche a sinistra o da play davanti alla difesa. Ho affrontato la Sanremese di Andreoletti sul campo, conosco bene i giocatori che sono stati riconfermati. Se avremo la fortuna dalla nostra, ci potremo divertire. Ringrazio il presidente e il mister Andreoletti che hanno creduto in me e i miei procuratori. Mi auguro di ripagare al meglio la loro fiducia”.