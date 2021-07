Pallanuoto. La RN Savona ha nuovamente archiviato con successo il camp estivo

Ogni anno si rinnova il grande successo e l’entusiasmo per il Camp 2021 di pallanuoto, giunto alla sua 27^ edizione ed organizzato dalla Rari Nantes Savona, che si è concluso questa mattina nella piscina “Zanelli” di Savona, nel pieno rispetto delle normative anti covid. A questa edizione hanno preso parte ragazzi di età compresa tra i 9 ed i 17 anni, provenienti da diverse regioni italiane tutti uniti da un’unica grande passione quella per la pallanuoto. Una passione che i partecipanti al Camp in questa settimana hanno potuto approfondire in tutti i suoi aspetti e sicuramente accrescere. Sotto la Direzione Tecnica di Alberto Angelini, a seguire i ragazzi durante gli allenamenti, sono stati il capitano della Carige Rari Nantes Savona, Valerio Rizzo, l’attaccante della Carige Rari Nantes Savona, Willy Molina Rios, e l’ex attaccante biancorosso e responsabile del settore giovanile della Rari, Didieu Cavallera. La settimana si è conclusa, come da tradizione, con la maxi partita finale che ha suggellato, come sempre, una settimana ricca di sport e divertimento.

L'appuntamento per tutti è al prossimo anno con Camp 2022.