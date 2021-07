Surf. Il pietrese Filippo Orso sarà commentatore olimpico per Discovery Plus: "Spero possano nascere nuovi appassionati"

"Per la prima volta nella storia il surf sarà disciplina olimpica e ci sarà anche un surfista italiano, Leonardo Fioravanti - racconta Filippo - io sono stato chiamato dalla piattaforma Discovery Plus come commentatore tecnico dagli studi di Cologno Monzese: il mio ruolo sarà quello di spiegare le manovre, svelare i segreti degli atleti e in generale tutto ciò che riguarderà la parte tecnica delle gare. Per me sarà un bel banco di prova ma soprattutto per il surf in mainstream che potrebbe così attirare anche in Italia nuovi appassionati".