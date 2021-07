Maltempo in arrivo, domani allerta gialla su levante savonese e genovesato

Emanata l'allerta gialla per temporali sui settori B (genovese e savonese), D (valli savonesi) ed E (valli Stura, Scrivia e Trebbia) per i bacini medi e piccoli in vigore dalle 6 alle 15 di domani, lunedì 26 luglio.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.