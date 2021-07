L'Immagine Danza di Borgio Verezzi brilla al Chiavari Summer Dance Festival

Ritorno al palcoscenico “trionfante” al Chiavari Summer Dance Festival del 24 luglio 2021, con un primo posto in categoria hip hop under 13 per le 5 giovani ballerine di street dance della crew “Gangsta Gams” della scuola Immagine Danza di Borgio Verezzi, diretta dal ballerino professionista Joele Ciocca, formato e diplomato all'Accademia Bstheschool di Novate diretta da Byron Clairicia.

Dopo 2 lunghi anni di attesa e sacrifici, fra allenamenti on-line e agonistici, nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza previste, le 5 ballerine hanno finalmente potuto gareggiare su un vero palcoscenico (con tanto di pubblico, per quanto limitato), esibendosi di fronte alla autorevole giuria di esperti composta da Sponky, Rada e Roman Froz. Per la prima gara “in presenza”, la giovane crew si è meritata non solo il podio come migliore coreografia under 13, ma anche la segnalazione come “migliori nuovi talenti” (con borsa di studio per l’edizione 2022 del Chiavari Summer Dance, compreso stage formativo) e le congratulazioni dirette del giudice Sponky per il livello acquisito.

“Loro per me sono really hip hop, sono puro hip hop” - con questo inaspettato complimento di Sponky Love, e con la consegna della borsa di studio assegnata alla crew dalla ballerina Silvia Cedrelli, le nostre 5 “Gangsta” Maria Garolla, Matilde Garulla, Giulia Mammoliti, Arianna Natta e Giulia Servidio hanno acceso con la loro energia il Chiavari Summer Dance Festival 2021 portandosi a casa una grande soddisfazione, capace di ripagare gli sforzi, la costanza, i timori, i sacrifici fatti in questi lunghi mesi passati fra allenamenti agonistici online ed in presenza, senza mai mollare.

“Lo stesso gruppo durante l'inverno ha partecipato con successo a diversi concorsi online, ma nulla può eguagliare e sostituire l'esperienza diretta vissuta sul palco, con la giuria, il pubblico ed il fondamentale confronto con gruppi appartenenti ad altre scuole di danza di varia provenienza” -sottolinea Joele Ciocca - “Il nostro lavoro continua, ci prendiamo solo poche settimane di riposo e poi riprenderemo gli allenamenti, per poter continuare a crescere e con l’obiettivo di calcare nuovi palchi e partecipare a nuovi eventi di rilevanza nazionale. Sto preparando nuovi progetti formativi per la prossima stagione di danza, tante ed entusiasmanti le novità che coinvolgeranno la crew e i vari aspiranti ballerini dai 6 ai 25 anni che si vorranno unire alla nostra “big family”, onorato di averne la direzione artistica.”

“Ringrazio immensamente le ballerine” ci dice Monica Giovannini, proprietaria, insieme al marito Luca Ciocca, del Centro Sportivo Immagine, dove attualmente risiede la scuola di danza. “Ho cresciuto le ragazze di questo gruppo da quando erano piccolissime, legandomi molto a loro… ora però devono conseguire un livello più alto e continuare a crescere artisticamente e tecnicamente; sono stati anni meravigliosi, un gruppo davvero fantastico che porterò custodito nel mio cuore, lascio la direzione a mio figlio Joele, con la certezza che sceglierà il percorso migliore per la loro costante crescita. Ringrazio i genitori, per la fiducia riposta in me ed in Joele, e per aver sostenuto i figli nel loro percorso in modo continuativo, esemplare ed educativo”.