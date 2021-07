Savona. Il candidato sindaco Marco Russo sul mondo sportivo cittadino: "Tante eccellenze da valorizzare, lo stadio Bacigalupo va riprogettato"

Tra i temi toccati nell'intervista a Savonanews.it dal candidato sindaco Marco Russo, in campo per il Patto per Savona, c'è ovviamente anche quello sportivo.

Dall'associazionismo allo stadio Bacigalupo, ecco gli obiettivi del candidato del Pd, dei partiti di sinistra e riformisti per i prossimi cinque anni:

"Lo sport rappresenta un elemento cruciale per due ragioni, sia per un fattore di aggregazione sociale che tramite il rapporto con le scuole e i quartieri. Bisogna prima di tutto stringere un patto con le associazioni che si inseriscano in una rete e poi c'è carenza di spazi per gli sport spontanei nei quartieri, vogliamo dare risposte ai nostri ragazzi, tenere vive le zone che sono abbandonate come gli Orti Folconi e Piazza delle Nazioni.

Abbiamo tante eccellenze che vanno valorizzate, dobbiamo creare strutture per attirare le competizioni nazionali effettuando un monitoraggio degli impianti, effettuando una manutenzione. ad esempio la palestra del Coni è in condizioni disastrose.

Il Bacigalupo? Deve essere riprogettato, valorizzando anche il Campus che non si deve trovare da solo a spingere in una certa direzione. Bisogna riorganizzare gli spazi e occorre una progettazione. Sulla piscina Zanelli credo che si debba andare verso un secondo lotto e bisogna affrontarlo con specificità, c'è l'esigenza di spazi per la balneazione libera e per gli sport agonistici".

"Avere un progetto è fondamentale per attrarre finanziamenti: il nostro futuro è legato alla nostra capacità di intercettare le risorse che si renderanno disponibili nei prossimi anni. Per questo ho deciso di creare una struttura centralizzata di reperimento dei fondi europei, nazionali e delle fondazioni".