Calcio, Alassio FC. Il presidente Ragazzoni non smentisce l'interesse per Raiola: "Ci piace, presto le prime ufficialità"

Non bisognerà attendere molto prima di avere le prime ufficializzazioni di mercato dal fronte Alassio F.C.

Il presidente Stefano Ragazzoni, infatti, prevede tempi brevi per i primi annunci.

"Come ormai è risaputo mister Luciani avrà un buon numero di giocatori giovani, in arrivo da settori giovanili importanti come quelli delle squadre professionistiche liguri, oltre ovviamente a Stefano Pondaco. Sul taccuino ci sono anche nomi di giocatori comunque esperti, che hanno militato anche in categorie importanti come la stessa Eccellenza o la Serie D.

I rumors su Raiola? Sono veri, il giocatore ci piace, vedremo se ci sarà l'opportunità di portarlo in giallonero".