Calcio, Legino. Carella crede nel ripescaggio in Eccellenza. Voci su Illiante, Guarco e Pollero

"Il Legino in Eccellenza? Sarebbe davvero la ciliegina sulla torta dopo 40 anni di lavoro con i piedi ben piantati a terra. Negli anni scorsi siamo sempre stati nelle griglie dietro al Ventimiglia e alle squadre che sono salite. Se il Vado dovesse tornare in D crediamo di avere buone possibilità; l'Eccellenza darebbe anche una spinta ulteriore al progetto imbastito con Stephan El Shaarawy".

Sono giornate decisive per il presidente Carella e tutto il Legino che, con l'apertura dei ripescaggi in Eccellenza ha di fronte a sè la possibilità concreta di sbarcare nel massimo campionato dilettantistico regionale.

Un orizzonte che inevitabilmente coinvolgerà anche il calciomercato, con i nomi emersi nelle ultime ore del portiere ex Vado, Massimiliano Illiante e dei due difensori centrali Simone Guarco (del Savona) e Simone Pollero.

"Abbiamo diverse trattative aperte - glissa Carella - e come nostra abitudine non annunciamo alcun giocatore fino a quando tutto non sarà nero su bianco".

Sull'arrivo al Ruffinengo del Savona, la fumata bianca è attesa per domani:

"Per le partite abbiamo dato la nostra disponibilità, mentre per gli allenamenti ci sarebbe stato spazio solo dopo le 9 di sera. Un orario sicuramente non pratico, tanto che gli Striscioni dovrebbero aver preso contatti per altre situazioni. Noi il nostro contributo proviamo sempre a darlo, pur essendo ostici e sanguigni in campo, ma una mano tesa la offriamo sempre a tutti".