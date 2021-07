Calcio, Vado. Ci sarà ancora un Ghizzardi tra i pali rossoblu, Samuele è stato confermato in Prima Squadra

E' un cognome importante, e probabilmente non è un caso, quello del primo "under" confermato ufficialmente dal Vado.

Nel parco portieri rossoblu ci sarà infatti Samuele Ghizzardi, figlio d'arte classe 2003, come conferma il direttore sportivo, Luca Tarabotto:

"Siamo felici di avere Manuel ancora con noi per il prossimo anno. Rappresenta un simbolo di connessione importante tra il Settore Giovanile e la Prima Squadra. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare continuamente questo legame, non solo per lanciare verso lidi importanti, anche professionistici, i nostri ragazzi, ma soprattutto per alimentare in maniera virtuosa il parco giovani della Prima Squadra.

I miei ringraziamenti vanno quindi a Vincenzo Eretta e Sabrina Traina, per il grande lavoro che stanno portando avanti.

In più, a partire dal due agosto prenderà il via una sorta di mini ritiro dedicato agli elementi più giovani, permettendo così a mister Solari di poterli valutare con estrema cura e attenzione".