Calcio, Vado. Si chiude "Il Club Rossoblu", l'ultimo trionfo va al Team Arlorio

Nello scorso week end, con la disputa della terza giornata, si è concluso il Torneo “Il Club Rossoblù” organizzato al campo sportivo “Aldo Dagnino” dal Vado FC, con l’attenta direzione di Mimmo Tona, gestore del locale da cui la manifestazione ha preso il nome.

In campo le leve 2009 e 2010, con cinque squadre partecipanti che si sono date “battaglia” sul rettangolo verde, in un susseguirsi di gare con girone all’italiana che hanno determinato le finali disputate domenica sera.

Non sono mancate le lacrime e i sorrisi dai ragazzi che, oltre a un grande fair play, hanno dimostrato grinta, voglia di vincere e di divertirsi, tutti ingredienti che non possono mancare nel calcio.

La classifica finale ha visto nelle prime posizioni il Team Arlorio, imbattuto nelle due giornate, che ha avuto la meglio sui Galacticos nella finalissima conclusa 1-0. Terza posizione per il United Borgio, che ha portato a casa anche il premio “capitano coraggioso” con l’ottimo Federico Pulino. Quarta posizione per i Bagni San Cristoforo e a seguire, in quinta posizione, i Turbolenti, che si aggiudicano il premio “miglior portiere” grazie a Vladimir Vincenzi. Capocannoniere del torneo, con otto reti, Riccardo Cantini e “miglior giocatore” Mattia Lenti, entrambi del Team Arlorio.