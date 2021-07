Calciomercato, Vado. Si preannuncia una settimana pimpante, occhi sul portiere scuola Cesena Alberto Olivieri

Per conoscere novità sul ripescaggio in Serie D bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma il Vado continua a palesare un timido e prudente ottimismo sulle possibilità di tornare in quarta serie.

Almeno tre operazioni di mercato dovrebbero essere in dirittura di arrivo, con tre under che a stretto giro di posta allargheranno l'organico di mister Solari.

Per la porta il nome più caldo sulla lista del ds Luca Tarabotto è quello di Alberto Olivieri, portiere classe 2002 scuola Cesena, nell'ultima stagione al Castelnuovo Vomano.

Anche per Gabriele Di Salvatore, fratello di Leonardo, non dovrebbe mancare molto all'annuncio ufficiale