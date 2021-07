Pallanuoto, Italia che brivido: c'è anche la doppietta di Matteo Aicardi nel 6-6 contro la Grecia

Che sarebbe stata tutta un'altra musica dopo il roboante esordio contro il Sudafrica (21-2) si sapeva, ma una faticaccia così come quella vissuta in vasca contro la Grecia il Settebello proprio non se l'aspettava.

Nelle acque del Tokyo Tatsumi International Swimming Center la nazionale azzurra di pallanuoto passa dal grande equilibrio dei primi due quarti (entrambi chiusi 1-1) al tracollo del terzo quarto: uno 0-4 che sembrava il preludio ad una oramai inevitabile sconfitta. E invece no, perché dal 2-6 di inizio dell'ultima frazione si è arrivati ad un clamoroso 6-6 finale che poteva essere anche 7-6 per gli uomini del Ct Campagna: solo una prodezza del portiere ellenico Zerdevas su Figlioli a 10" dalla fine ha mantenuto il punteggio in perfetta parità.

A fare la differenza, nel bene e nel male, il ritmo delle giocate della nostra nazionale: per vedere la squadra campione del mondo al massimo delle sue potenzialità serve mantenere i giri alti, proprio come successo oggi nell'ultima parte di gara. Aicardi e compagni, a questo punto, sono avvisati. A proposito, ancora una doppietta per il centroboa di Tovo San Giacomo autore del gol dell'1-0 e della rete che ha riportato l'Italia in partita, quella del momentaneo 5-6 con una giocata fenomenale delle sue.