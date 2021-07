Rari Nantes Savona: dal 6 agosto si potrà accedere alla Zanelli con il Green Pass, ecco le linee guida

Tra poco più di una settimana entrerà in vigore il Green Pass e la Rari Nantes Savona ha voluto redarre le linee guida per l'accesso alla piscina Zanelli:

A seguito dell’emanazione del DL 23 luglio 2021 , n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” che all’art. 3 regolamenta, tra l’altro, l’accesso alle piscine al chiuso , la Rari Nantes Savona comunica che tutti coloro che accederanno ai servizi erogati dalla piscina (e quindi Utenti, Atleti e Atlete, Personale e Collaboratori) a partire dal giorno 6 agosto 2021 saranno tenuti a dimostrare il possesso di una delle seguenti certificazioni:

· certificazione verde COVID-19 (green pass) , che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

· la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

· effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ( fino agli 11 anni ) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La Società sarà tenuta a verificare la certificazione prodotta e l’identità della persona che chiederà l’accesso ai servizi erogati nell’impianto.

In assenza di tali certificazioni la Società negherà l’accesso ai servizi erogati nell’impianto.

Segnaliamo per opportuna conoscenza le sanzioni applicabili: