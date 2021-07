Calciomercato. Il Ligorna saluta Mirko Chiarabini: "Resterai nella storia di questo club"

Le strade del Ligorna e di Mirko Chiarabini si separano dopo quattro stagioni dense di emozioni e soddisfazioni.

Giunto in Biancoblù nell’estate 2016, l’attaccante classe ’92 esordì con goal all’esordio nella sfida contro il Real Forte. Un percorso di crescita che l’ha condotto a diventare capitano durante la stagione che ha portato la squadra nuovamente in Serie D. Per lui un bottino di 119 presenze complessive e 48 reti con la maglia del Ligorna, con il record di 18 goal siglati nella stagione 2016/17.

«Lo salutiamo con grande dispiacere», afferma Alberto Saracco, Presidente del Ligorna, «un uomo unico ancor prima che grande un giocatore». «Il suo contributo è stato importantissimo in questi anni», in chiusura, «rimarrà sempre nella storia della società».

A Mirko vanno dunque i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. Per lui le porte del Ligorna saranno sempre aperte.