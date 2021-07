Calciomercato, Vado. I nomi per la D sono Olivieri, Pantano, Gandolfo e Giuffrida

E' stato un pomeriggio non banale quello vissuto allo stadio Ferruccio Chittolina, dove in attesa di conoscere l'esito della richiesta di ripescaggio, si sta iniziando ad allestire la formazione affidata a mister Solari.

Quattro solo i colpi in canna, a patto però che venga confermato il ritorno in Serie D.

Si parla, come anticipato, del portiere Alberto Olivieri, classe 2002, nella scorsa stagione al Castelnuovo Vomano. Per la difesa si parla del terzino Lorenzo Gandolfo, anch'egli 2002 nell'ultimo campionato all'Imperia.

Al centro del reparto difensivo, in coppia con De Bode, il nome caldo è quello di Giordano Pantano, catanese doc, scuola Lazio ed ex Nardò e Altamura.

Sempre dalla città etnea potrebbe arrivare anche Giuseppe Giuffrida, esterno offensivo leva 2002, ex Troina.