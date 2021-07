Calciomercato. Gabriele Raja torna in Liguria, l'ex centrocampista dell'Albissola giocherà nel Ligorna

Il comunicato:

Si rinforza la linea mediana del Ligorna della stagione 2020/21. Dopo gli arrivi di Donaggio e Scannapieco la società ufficializza l’arrivo di Gabriele Raja, svincolato dopo un’esperienza all’Arezzo.

Talentuoso centrocampista genovese classe '00 cresciuto nel settore giovanile del Genoa, vanta nel suo già ampio curriculum un’esperienza da protagonista in Serie D e in Serie C tra il 2017 e il 2019 con l’Albissola. Compagine, come tutti ricorderanno, che ha brillato per il cammino che in breve tempo l’ha condotta fino alla Serie C. Una categoria disputata da titolare da Gabriele.

Dopo una successiva esperienza all’Arezzo per Raja è dunque tempo di ritornare in città.

La società gli augura una stagiona ricca di soddisfazione in Biancoblù