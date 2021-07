Pallanuoto, Tokyo 2020. Pazza Italia, rimonta e vittoria contro gli Stati Uniti

La vittoria di Aicardi (oggi nessuna rete ma tanto lavoro per la squadra) e compagni arriva in rimonta al termine di una contesa che ha visto l'Italia sempre sotto fino al sorpasso finale: il primo quarto ha infatti visto un parziale di 4-0 per gli statunitensi (in appena cinque minuti) poi accorciato di due lunghezze, mentre il secondo e terzo sono stati ben più equilibrati (3-3 e 3-2 per i ragazzi del ct Campagna). La differenza in favore della nostra selezione è arrivata nell'ultima frazione con un parziale di 4-2 figlio delle grandi parate di Del Lungo e di una maggiore incisività nella realizzazione dovuta anche ad un eccellente condizione atletica, che ha permesso ancora una volta ai nostri di chiudere in crescendo.