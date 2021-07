Calcio, Priamar. Gianfranco Pusceddu riconfermato al vertice del Settore Giovanile. Ecco i quadri completi

La US PRIAMAR 1942 LIGURIA, dopo aver affidato la prima squadra ad Alessio Bresci e la juniores a Mirko Ottone, ha definito anche i quadri tecnici del settore giovanile, nella certezza di proseguire il percorso di sviluppo che ha visto la Scuola Calcio rossoblu in continua crescita negli ultimi anni ed auspicando un ritorno alla normalità con il superamento dell'emergenza Covid.

“Il calcio non è solo un gioco” dichiara Gianfranco Pusceddu, Responsabile del Settore Giovanile, “ma anche, per i valori che rappresenta (lealtà, collaborazione, rispetto delle regole e dell’avversario, coraggio, tenacia, senso di appartenenza, spirito di sacrificio, integrazione, ecc.), un’opportunità di crescita umana individuale e collettiva. L’obiettivo della nostra società è dare la possibilità ai ragazzi di crescere con questi valori, divertendosi in un ambiente sano e auspichiamo che siano sempre più numerose le famiglie con condividano questo approccio allo sport”.

“A nome di tutta la dirigenza della Società”, prosegue il Presidente Vicario Roberto Grasso, “diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro ai tecnici e collaboratori neo arrivati, certi che sapranno contribuire con la loro competenza, passione ed entusiasmo all’ulteriore potenziamento della nostra realtà sportiva”.

Responsabile Tecnico Settore Giovanile: sig. Gianfranco Pusceddu

Responsabile Progetto 4^ categoria: sig. Luca Fiorio

Direttore Tecnico Scuola Calcio d’élite: sig. Tiziano Glauda

Responsabile Scuola Calcio Femminile: sig. Gianfranco Pusceddu

Responsabile Attività Sportiva disabili Fisdir: sig. Tiziano Glauda

Psicologa consulente: dr.ssa Katia Iannucci

Tecnici:

Under 18: sigg. Luca Fiorio e Giuseppe Azzollini

Under 17: sigg. Mario Cella e Michele Russi

Under 16: sigg. Emiliano Giuria e Jacopo Lavagna

Under 15: sig. Tiziano Glauda

Under 14: sig. Maurizio Renda

Esordienti: sigg. Paolo Ferro, Davide Andriello e Alessio Bresci

Pulcini 2011: sigg. Valerio Bracco e Roberto Ranzato

Pulcini 2012: sig. Paolo Testa Primi Calci 2013: sigg. Valerio Bracco, Leandro Marcone e Lorella Lanza

Piccoli Amici 2014: sig. Rossi Paolo Progetto Baby Academy Rossoblu Cover coaching 2015/2016/2017: sigg. Valerio Bracco, Vittorio Pavone e Alessio Bresci Preparatori portieri settore giovanile: sigg. Roberto Maina, Gabriele Siri, Roberto Audisio