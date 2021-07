Dal mare della Liguria alle sponde del fiume Serchio, tra Lucca e il monte Abetone.

Saranno questi i confini geografici che dovrà imparare a conoscere Facundo Marquez nella prossima stagione calcistica.

L'attaccante argentino continuerà a militare in Serie D, ma non più in Liguria, la terra che l'ha accolto dopo l'arrivo dall'Argentina: nelle scorse ore è infatti arrivata la firma con il Ghiviborgo, la terza esperienza italiana dopo aver indossato le casacche di Albenga e Sestri Levante.